«Это смелость, отвага и творческий интерес». Чемпион мира Каташинский — о Валиевой

Трёхкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, восьмикратный чемпион России по спортивным танцам Артемий Каташинский высказался о фигуристке Камиле Валиевой.
«Камила у нас и шаманка, и Уэнсдей — видите, как она пробует себя в новых жанрах. Это я называю смелость, отвага и творческий интерес. Будем надеяться, что Камилочка будет той спортсменкой, которая покажет, что спорт молодых, прыгающих четверные девочек, может длиться не 2-3 года, а ещё долго, как у Лизы Туктамышевой. Я думаю, Камиле есть чему поучиться у Лизы, и у неё всё впереди, если она все-таки поставит себе целью кататься, наслаждаться и реализовываться. Я желаю ей в этом удачи», — сказала Артемий Каташинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Читайте полное интервью с Мариной и Артемием Каташинскими на «Чемпионате»:
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