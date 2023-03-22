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Танцоры Каташинские сообщили, что хотели бы принять участие в турнире шоу-программ

Танцоры Каташинские сообщили, что хотели бы принять участие в турнире шоу-программ
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Трёхкратные чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы, восьмикратные чемпионы России по спортивным танцам Марина и Артемий Каташинские допустили, что могли бы принять участие в турнире шоу-программ по фигурному катанию в следующем году.

«Ой, есть у нас такая мысль. Мы с Мариной практикуем катание на льду и любим работать на коньках. Я думаю, что придёт момент и вы нас увидите. Есть шанс, что в следующем году мы можем оказаться среди участников турнира», — сказал Артемий Каташинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Напомним, победу на турнире шоу-программ, который прошёл в этом году, одержал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Читайте полное интервью с Мариной и Артемием Каташинскими на «Чемпионате»:

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