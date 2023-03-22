Танцоры Каташинские сообщили, что хотели бы принять участие в турнире шоу-программ
Поделиться
Трёхкратные чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы, восьмикратные чемпионы России по спортивным танцам Марина и Артемий Каташинские допустили, что могли бы принять участие в турнире шоу-программ по фигурному катанию в следующем году.
«Ой, есть у нас такая мысль. Мы с Мариной практикуем катание на льду и любим работать на коньках. Я думаю, что придёт момент и вы нас увидите. Есть шанс, что в следующем году мы можем оказаться среди участников турнира», — сказал Артемий Каташинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Напомним, победу на турнире шоу-программ, который прошёл в этом году, одержал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
Читайте полное интервью с Мариной и Артемием Каташинскими на «Чемпионате»:
Комментарии
- 22 марта 2023
-
17:42
-
17:30
-
17:02
-
16:57
-
16:52
-
16:51
-
16:39
-
16:35
-
16:21
-
16:12
-
16:10
-
15:54
-
15:45
-
15:45
-
15:20
-
15:18
-
15:15
-
15:10
-
15:05
-
14:57
-
14:55
-
14:52
-
14:30
-
14:08
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
10:42
-
09:08
-
08:00
-
00:58
- 21 марта 2023
-
23:31
-
21:46
-
20:56
Партнерский контент