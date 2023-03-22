Каори Сакамото выиграла коротокую программу на ЧМ в Японии, Губанова не попала в топ-10

Завершились соревнования в женском одиночном катании на чемпионат мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония). По итогам короткой программы лидирует японка Каори Сакамото (79,24). Второе место занимает представительница Южной Кореи Ли Ха Ин (73,62). Третий результат у японки Маи Михары (73,46).

Выступающая за Грузию уроженка Тольятти Анастасия Губанова (65,40) по итогам короткой программы занимает 11-е место. Уроженка Москвы Екатерина Куракова (65,69), представляющая Польшу, идёт девятой.

Итоговые результаты короткой программы у женщин:

1. Каори Сакамото (Япония) — 79,24 балла,

2. Ли Ха Ин (Южная Корея) — 73,62.

3. Маи Михара (Япония) — 73,46.

4. Изабо Левито (США) —73.03.

5. Луна Хендрикс (Бельгия) —71.94.

6. Нийна Петрыкина (Эстония) — 68.00.

7. Николь Шотт (Германия) — 67.29.

8. Брейди Теннелл (США) — 66.45.

9. Екатерина Куракова (Польша) — 65.69.

10. Амбер Гленн (США) — 65.52.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 20 по 26 марта 2023 года. Произвольную программу фигуристки представят 24 марта.