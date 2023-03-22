Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Чемпионат мира: Спортивные пары. Произвольная программа
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Каори Сакамото выиграла коротокую программу на ЧМ в Японии, Губанова не попала в топ-10

Каори Сакамото выиграла коротокую программу на ЧМ в Японии, Губанова не попала в топ-10
Комментарии

Завершились соревнования в женском одиночном катании на чемпионат мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония). По итогам короткой программы лидирует японка Каори Сакамото (79,24). Второе место занимает представительница Южной Кореи Ли Ха Ин (73,62). Третий результат у японки Маи Михары (73,46).

Выступающая за Грузию уроженка Тольятти Анастасия Губанова (65,40) по итогам короткой программы занимает 11-е место. Уроженка Москвы Екатерина Куракова (65,69), представляющая Польшу, идёт девятой.

Итоговые результаты короткой программы у женщин:

1. Каори Сакамото (Япония) — 79,24 балла,
2. Ли Ха Ин (Южная Корея) — 73,62.
3. Маи Михара (Япония) — 73,46.
4. Изабо Левито (США) —73.03.
5. Луна Хендрикс (Бельгия) —71.94.
6. Нийна Петрыкина (Эстония) — 68.00.
7. Николь Шотт (Германия) — 67.29.
8. Брейди Теннелл (США) — 66.45.
9. Екатерина Куракова (Польша) — 65.69.
10. Амбер Гленн (США) — 65.52.

Фигурное катание. ЧМ-2023. Сайтама, Япония
Женщины. Короткая программа
22 марта 2023, среда. 09:50 МСК
Окончено
1
Каори Сакамото
Япония
79.24
2
Ли Ха Ин
Южная Корея
73.62
3
Маи Михара
Япония
73.46

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 20 по 26 марта 2023 года. Произвольную программу фигуристки представят 24 марта.

Чемпионат мира по фигурному катанию — 2023 – в Okko! Подключайся к трансляции прокатов прямо сейчас.
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023