Жулин: переход Степановой и Букина в мою группу — желание ребят. Приятная неожиданность

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал переход танцевального дуэта Александра Степанова и Иван Букин в свою команду.

«Да, Степанова и Букин уже перешли ко мне. Это было желание ребят. Для меня это была очень приятная неожиданность. С оптимизмом смотрю в будущее. Пара очень хорошая, топовая. Я думаю, что будет очень интересно работать», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее Степанова и Букин тренировались в группе Александра Свинина и Ирины Жук. В сентябре прошлого года танцевальный дуэт взял паузу в выступлениях из-за травмы спины у фигуристки. Букин принял участие в шоу «Ледниковый период», в котором выступал в паре с ведущей Аллой Михеевой.