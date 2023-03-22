Татьяна Тарасова отреагировала на переход Степановой и Букина в группу Александра Жулина

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала переход танцевального дуэта Александры Степановой и Иван Букина в команду тренера Александра Жулина.

«Дай бог, чтобы всё было лучше, чтобы ребята поднялись с Сашей Жулиным на все ступеньки пьедестала. Дай бог! Не надо забывать, что 15 лет до того, как Жулин взял Степанову и Букина, они были у Жук со Свининым. И они довели их до того уровня, который сейчас есть — очень высокий. Переходы были, есть и будут, ничего такого в этом нет», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее Степанова и Букин тренировались в группе Александра Свинина и Ирины Жук. В сентябре прошлого года танцевальный дуэт взял паузу в выступлениях из-за травмы спины у фигуристки. Букин принял участие в шоу «Ледниковый период», в котором выступал в паре с ведущей Аллой Михеевой.