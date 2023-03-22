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«Спасибо за всё!» Степанова обратилась к Свинину и Жук после перехода в команду Жулина

«Спасибо за всё!» Степанова обратилась к Свинину и Жук после перехода в команду Жулина
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Двукратная вице-чемпионка Европы Александра Степанова, выступающая в танцевальном дуэте с Иваном Букиным, выразила слова благодарности тренерам Александру Свинину и Ирине Жук после перехода в команду Александра Жулина.

«Пост бесконечной благодарности. На сегодняшний день весь наш с Иваном спортивный путь мы проходили с единственными нашими тренерами Александром Васильевичем и Ириной Владимировной. И сейчас настал момент, когда не так много соревновательных сезонов для нас осталось, и мы решили попробовать перейти к другому тренеру — Александру Жулину.

Поэтому сегодня мы очень хотим сказать слова благодарности нашим тренерам за все 16 лет, сказать спасибо, что мы были вместе и шли к тем результатам, которых достигли! Спасибо за всё! Конечно же за нами стояли не только наши тренеры, но и целая команда специалистов и профессионалов своего дела! Хореографы, тренеры по ОФП, преподаватели по актёрскому мастерству и бальным танцам. А так же заботились о нашем физическом и психологическом здоровье наши врачи, массажисты и психолог. Спасибо вам, спасибо, что были рядом", — написала Степанова на своей странице в соцсетях.

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