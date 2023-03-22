Видео короткой программы японки Каори Сакамото, лидирующей на чемпионате мира — 2023

Японская фигуристка Каори Сакамото стала победительницей короткой программы на чемпионате мира — 2023 по фигурному катанию, который проходит Сайтаме (Япония). Спортсменка получила за свой прокат 79,24 балла.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с прокатом японки Каори Сакамото:

Итоговые результаты короткой программы у женщин:

1. Каори Сакамото (Япония) — 79,24 балла.

2. Ли Ха Ин (Южная Корея) — 73,62.

3. Маи Михара (Япония) — 73,46.

4. Изабо Левито (США) —73,03.

5. Луна Хендрикс (Бельгия) —71,94.

Напомним, фигуристки выступят с произвольной программой на мировом первенстве 24 марта. Начало выступлений — в 11:20 мск.

в Okko! Подключайся к трансляции прокатов Чемпионат мира по фигурному катанию 2023 –! Подключайся к трансляции прокатов прямо сейчас