Короткая программа кореянки Ли Ха Ин на чемпионате мира — 2023 в Японии. Видео

Южнокорейская фигуристка Ли Ха Ин заняла второе место по итогам короткой программы у женщин на чемпионате мира — 2023 по фигурному катанию, который проходит в Сайтаме (Япония). Спортсменка набрала за свой номер 73,62 балла.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с прокатом кореянки Ли Ха Ин:

Итоговые результаты короткой программы у женщин:

1. Каори Сакамото (Япония) — 79,24 балла.

2. Ли Ха Ин (Южная Корея) — 73,62.

3. Маи Михара (Япония) — 73,46.

4. Изабо Левито (США) —73,03.

5. Луна Хендрикс (Бельгия) —71,94.

Напомним, прокат произвольных программ у фигуристок на чемпионате мира — 2023 запланирован на 24 марта. Начало выступлений — в 11:20 мск.

в Okko! Подключайся к трансляции прокатов Чемпионат мира по фигурному катанию 2023 –! Подключайся к трансляции прокатов прямо сейчас