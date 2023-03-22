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ISU Чемпионат мира: Спортивные пары. Произвольная программа
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Видео короткой программы Анастасии Губановой, не попавшей в топ-10 без падений на ЧМ-2023

Видео короткой программы Анастасии Губановой, не попавшей в топ-10 без падений на ЧМ-2023
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Выступающая за Грузию уроженка Тольятти Анастасия Губанова не смогла попасть в первую десятку по итогам короткой программы на чемпионате мира — 2023 по фигурному катанию в Сайтаме (Япония). Спортсменка не падала по время проката и получила за свой номер 65,40 балла.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с прокатом Анастасии Губановой:

Итоговые результаты короткой программы у женщин:

1. Каори Сакамото (Япония) — 79,24 балла.
2. Ли Ха Ин (Южная Корея) — 73,62.
3. Маи Михара (Япония) — 73,46.

11. Анастасия Губанова (Грузия) — 65,40.

Напомним, фигуристки выступят с произвольной программой на мировом первенстве 24 марта. Начало прокатов — в 11:20 мск. Чемпионат мира в Японии завершится 26 марта.

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