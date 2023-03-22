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ISU Чемпионат мира: Спортивные пары. Произвольная программа
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Короткая программа Сары Конти и Никколо Мачи на чемпионате мира — 2023 в Японии

Короткая программа Сары Конти и Никколо Мачи на чемпионате мира — 2023 в Японии
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Итальянские фигуристы Сара Конти и Никколо Мачи заняли второе место по итогам короткой программы в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира — 2023 в Сайтаме (Япония).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором проката Сары Конти и Никколо Мачи:

Итоговые результаты короткой программы спортивных пар

1. Рику Миура и Рюити Кихара (Япония) — 80,72 балла,
2. Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер (США) — 74,64.
3. Сара Конти и Никколо Мачи (Италия) — 73,23.

Напомним, прокат произвольных программ у спортивных пар запланирован на завтра, 23 марта. Время начала — 5:00 мск. ЧМ по фигурному катанию проходит с 20 по 26 марта 2023 года.

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