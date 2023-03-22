Короткая программа Сары Конти и Никколо Мачи на чемпионате мира — 2023 в Японии
Поделиться
Итальянские фигуристы Сара Конти и Никколо Мачи заняли второе место по итогам короткой программы в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира — 2023 в Сайтаме (Япония).
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором проката Сары Конти и Никколо Мачи:
Итоговые результаты короткой программы спортивных пар
1. Рику Миура и Рюити Кихара (Япония) — 80,72 балла,
2. Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер (США) — 74,64.
3. Сара Конти и Никколо Мачи (Италия) — 73,23.
Напомним, прокат произвольных программ у спортивных пар запланирован на завтра, 23 марта. Время начала — 5:00 мск. ЧМ по фигурному катанию проходит с 20 по 26 марта 2023 года.
Чемпионат мира по фигурному катанию 2023 – в Okko! Подключайся к трансляции прокатов прямо сейчас.
Комментарии
- 22 марта 2023
-
17:42
-
17:30
-
17:02
-
16:57
-
16:52
-
16:51
-
16:39
-
16:35
-
16:21
-
16:12
-
16:10
-
15:54
-
15:45
-
15:45
-
15:20
-
15:18
-
15:15
-
15:10
-
15:05
-
14:57
-
14:55
-
14:52
-
14:30
-
14:08
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
10:42
-
09:08
-
08:00
-
00:58
- 21 марта 2023
-
23:31
-
21:46
-
20:56
Партнерский контент