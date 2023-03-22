Действующий чемпион Сёма Уно получил повреждение во время тренировки на чемпионате мира

Действующий чемпион мира, серебряный призёр Олимпиады-2022, японский фигурист Сёма Уно получил повреждение во время тренировки на чемпионате мира – 2023, который проходит в Сайтаме (Япония).

По информации Lequipe, Сёма упал на льду и подвернул лодыжку.

Отметим, что мужчины вступят в борьбу за медали ЧМ завтра, 23 марта, в 9:55 мск. Фигуристы представят свои короткие программы. Прокат произвольных программ у мужчин запланирован на 25 марта.

Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от всех международных соревнований, в том числе от ЧМ в связи с ситуацией на Украине.