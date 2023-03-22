Комментатор Андрей Журанков: шоу-турнир нужно развивать, возможно, менять судей

Комментатор Андрей Журанков и олимпийская чемпионка Екатерина Боброва в эфире подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» высказали мнение о том, что турнир шоу-программ «Русский вызов» нужно развивать.
Боброва: Опытные спортсмены могут брать актёрским мастерством, школа «Ледникового периода» – это очень важно. А молодые отчаянно могут носиться по льду, делать невероятные трюки, на которые мы, старенькие, уже не можем зайти (смеётся). Мне кажется, вообще никто бы не откатал программу Кагановской и Ангелопола – они бешено бегали, носились, и это было интересно. Это тоже может быть в формате шоу-программ, проблема в том, что это идёт на откуп судьям. Что вас больше зацепило – юная взрывоопасность на льду с эффектом «вау» или какой-то чувственный номер, когда спортсмен может ничего не делать, но это так красиво и проникает в душу?
Журанков: Второй вариант предпочтительнее. Загитова написала, что на будущее хотелось бы понять приоритеты: что приветствуется, что для судей важно. Мне кажется, судьи показали, что для них важно. Ягудин, Синицина и Кацалапов, Анна Щербакова. Если считаем, что Синицина/Кацалапов и Щербакова приостановили свои карьеры, то вся призовая тройка – это те, кто уже не соревнуется. Получается, что упор должен быть сделан на проникновенность, театр, мастерство и, наверное, на стопроцентно попадающую в зрителей и судей идею. Развивать турнир нужно, возможно, менять судей.
Боброва: Здесь же явно была вкусовщина. Мне это очень понравилось, я поставлю десять. А вот это я не поняла. Что, собственно, произошло с Ветлугиным.
- 22 марта 2023
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