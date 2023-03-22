Журанков — о турнире шоу-программ: Игнатов смотрелся артистически сильнее, чем Загитова
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Комментатор Андрей Журанков в эфире подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» высказал мнение, что фигурист Макар Игнатов на турнире шоу-программ «Русский вызов» смотрелся артистически сильнее, чем олимпийская чемпионка Алина Загитова.
«Что любопытно: у нас начиналось интерпретацией фильма «Иван Васильевич меняет профессию» и закончилось интерпретацией по большому счёту кинообраза Мэрилин Монро. И эти два номера… Скажу честно: для меня Макар Игнатов смотрелся артистически сильнее, чем Алина Загитова», — сказал Журанков.
Напомним, победу в турнире одержал Алексей Ягудин, второе место заняли Виктория Синицина и Никита Кацалапов, третьей стала Анна Шербакова.
Смотрите подкаст «Ход коньком» на You-Tube-канале «Чемпионат.Подкаст».
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