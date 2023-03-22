Екатерина Боброва: Ветлугин — потрясающий молодой человек, украл моё сердечко

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва в эфире подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» высказалась о турнире шоу-программ «Русский вызов».

«Когда я вошла на стадион, я просто обняла стены «Мегаспорта», правда. Потому что этот стадион очень много лет нас принимал. Помимо бесчисленных Гран-при, ещё чемпионат мира, чемпионат Европы, и не всегда были слёзы радости в этом дворце. Это уже намоленное место, и я была очень рада там оказаться уже не как зритель на предыдущих стартах, а снова как спортсменка. Зашнуровывать коньки, видеть зал. И, конечно же, увидеться с ребятами. С теми, с кем мы стали золотой командой в Сочи, серебряной командой в Пхёнчхане. С теми, с кем мы выступали ещё с юниоров! Но и, конечно, увидеться с фигуристами, за которых мы болеем и переживаем в этом сезоне. Познакомились с Ветлугиным – просто потрясающий молодой человек, украл моё сердечко на этом старте. И не только с ним – с Сонечкой Акатьевой, с которой также пока нигде не пересекались. Очень было здорово. Этот старт – основа интересного соревнования, когда прошлое, настоящее и будущее столкнулись. Где, как не здесь?» – сказала Боброва.