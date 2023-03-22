Боброва — о Валиевой в образе шаманки: это супернедооценённый номер

Комментатор Андрей Журанков и олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва в эфире подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» высказались о номере Камилы Валиевой на турнире шоу-программ «Русский вызов».
Боброва: Я считаю, что это супернедооценённый номер. Я бы чуть-чуть больше обыграла бубен, он был очень громкий, и это можно было на льду классно обыграть, ещё что-то с ним сделать. Но то, как она музыкально всё это делала, а это барабаны, это очень сложно! Все эти движения, всё в стилистике, всё в теме.
Журанков: Костюм продуманный, даже эти гамаши с узорами на ботинках. Идеально!
Боброва: По музыке – сопровождение, с которого начинается, медленная часть и потом большая, когда в апофеозе она всё-таки вызывает дождь… Мне кажется, целостный номер для одиночника. В паре всегда можешь обыграть какую-то историю вдвоём. А тут Шаманка вышла и очень классно откатала. Мне понравилась Валиева.
Журанков: Почему судьи могли недодать? Потому что финал был театральный, а не хореографический, не пластический. На тебя выливается три бочки воды. Смотрелось круто, но это чистой воды режиссёрский эффект.
- 22 марта 2023
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