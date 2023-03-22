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Боброва — о шоу-номере Мозалёва: смотрела только на девушек, которые лежат на льду

Боброва — о шоу-номере Мозалёва: смотрела только на девушек, которые лежат на льду
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва в эфире подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» высказалась о номере Андрея Мозалёва на турнире шоу-программ «Русский вызов».

«В какой-то момент мне пишет муж, а он сидит напротив меня на трибунах. «Это нормально, что я смотрю только на девушек, которые лежат на льду?» На что я ему отвечаю: «Андрей, а нормально, что я тоже смотрю только на тех девушек, которые лежат на льду?»

И к концу программы я реально поняла, что вообще ни разу не посмотрела на Мозалёва. Я не видела, что он катал. Я не смотрела. В этом была проблема этой постановки. Потому что здесь что-то новое, что-то пластичное, тебе очень интересно, как девушки справятся: отмёрзнут ли у них пятые точки. Ну, правда, я за них очень переживала. У них же действительно там только тоненькие костюмы были, а я знаю, что такое лежать на льду. В этом номере они перехватили внимание на себя», – сказала Боброва.

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