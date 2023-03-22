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Бестемьянова — о переходе Букина и Степановой: они хотят побороться за олимпийскую медаль

Бестемьянова — о переходе Букина и Степановой: они хотят побороться за олимпийскую медаль
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала переход танцевального дуэта Александра Степанова и Иван Букин в команду Александра Жулина.

«Решили — значит решили, они взрослые люди, имеют право. Не знаю, как тренеры это преодолеют, просто мы должны понимать, что ключевые слова в посте Саши в социальных сетях — не так много сезонов для нас осталось. Ясно, что они хотят дойти до следующих Олимпийских игр и побороться за медаль, цель такова, дай бог, чтобы наших спортсменов допустили. Конечно, Ире и Саше трудно, но есть поговорка — у спортсмена тренер один, а у тренера фигуристов много, придут новые таланты, они будут их тренировать.

Так что Ваня с Сашей по-взрослому для себя приняли решение, с кем они хотят выиграть Олимпийские игры, вот и всё. Никого осуждать мы не имеем права. Конечно, жалко Иру с Сашей, но Жулин очень успешный тренер, а спортсмены всегда идут к успешному тренеру, я желаю им удачи», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.

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