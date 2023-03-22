Бестемьянова — о переходе Букина и Степановой: они хотят побороться за олимпийскую медаль

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала переход танцевального дуэта Александра Степанова и Иван Букин в команду Александра Жулина.
«Решили — значит решили, они взрослые люди, имеют право. Не знаю, как тренеры это преодолеют, просто мы должны понимать, что ключевые слова в посте Саши в социальных сетях — не так много сезонов для нас осталось. Ясно, что они хотят дойти до следующих Олимпийских игр и побороться за медаль, цель такова, дай бог, чтобы наших спортсменов допустили. Конечно, Ире и Саше трудно, но есть поговорка — у спортсмена тренер один, а у тренера фигуристов много, придут новые таланты, они будут их тренировать.
Так что Ваня с Сашей по-взрослому для себя приняли решение, с кем они хотят выиграть Олимпийские игры, вот и всё. Никого осуждать мы не имеем права. Конечно, жалко Иру с Сашей, но Жулин очень успешный тренер, а спортсмены всегда идут к успешному тренеру, я желаю им удачи», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.
- 22 марта 2023
-
20:40
-
20:15
-
20:02
-
19:45
-
19:42
-
19:20
-
18:50
-
18:45
-
18:25
-
17:55
-
17:42
-
17:30
-
17:02
-
16:57
-
16:52
-
16:51
-
16:39
-
16:35
-
16:21
-
16:12
-
16:10
-
15:54
-
15:45
-
15:45
-
15:20
-
15:18
-
15:15
-
15:10
-
15:05
-
14:57
-
14:55
-
14:52
-
14:30
-
14:08
-
14:05