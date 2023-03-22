Железняков — о Губановой на ЧМ: она может столкнуться с предвзятым судейством

Хореограф Алексей Железняков, работающий с группой Этери Тутберидзе, оценил шансы россиянки, ныне представляющей Грузию, Анастасии Губановой на чемпионате мира – 2023.
После проката короткой программы действующая чемпионка Европы Губанова занимает 11-е место.
«Губанова вполне может побороться за медали мирового первенства. Красиво, чистенько катайся – и будет результат. Единственное, она может столкнуться с предвзятым судейством, так как всё равно все знают, что она русская. Впрочем, предвзятого судейства может и не быть.
Определить это наперёд непросто. Каждый судья — это человек. У каждого человека есть своё какое-то мнение, сложившиеся стереотипы. Заглянуть им в головы не могу. Что касается перспектив учеников Этери Тутберидзе, то, знаю, они все поехали подготовленные, а дальше – как у них пойдёт. Обязательно буду следить за их выступлениями», — приводит слова Железнякова Metaratings.
- 22 марта 2023
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