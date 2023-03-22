Елена Вайцеховская прокомментировала переход Степановой и Букина в команду Жулина

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская прокомментировала переход танцевального дуэта Александры Степановой и Ивана Букина в команду тренера Александра Жулина.

«Любой переход известных спортсменов от тренера к тренеру — это всегда повод порассуждать о плюсах и минусах. Безусловный плюс для Жулина как для тренера заключается в том, что в лице Александры Степановой — Ивана Букина он внезапно (хотя в фигурном катании мало что происходит внезапно) получает пару высочайшего класса, потенциально способную отодвинуть на вторые позиции любой из нынешних танцевальных дуэтов.

Плюс для спортсменов в том, что вместе со штабом Жулина они получают тот самый судейский ресурс, которого никогда толком не наблюдалось у Александра Свинина и Ирины Жук. Ведь даже в прошлом сезоне Степанова — Букин технически совершенно не уступали Виктории Синициной — Никите Кацалапову, а постановочно, лично на мой взгляд, выглядели даже поинтереснее. Но оценки на внутрироссийском уровне этого не отражали, мягко говоря. Теперь есть шанс наверстать.



Парадокс, но для Свинина — Жук уход пары — это тоже плюс: у них наконец-то развязаны руки и можно сосредоточиться на работе с молодыми парами. Всё-таки в ожидании, когда Саша вернётся на лёд, тренерам приходилось прилагать определённые усилия для того, чтобы поддерживать мотивацию партнёра. Порядком выбитого из колеи тем, что Саша внезапно для него и для тренеров решила взять почти годичный перерыв.



Но есть и вопросы. Главный из них — постановочный. Жулин довольно давно завоевал себе репутацию сильного постановщика, но в последние годы каких-то совсем ярких работ я, пожалуй, в его исполнении не вспомню. А для Степановой — Букина это сейчас более чем принципиальный момент, независимо от того, где они будут выступать и с кем соревноваться. Потому что год не прошёл для других тренерских бригад даром. На фоне тех же Василисы Кагановской — Валерия Ангелопола вообще довольно сложно не выглядеть дуэтом из прошлого времени. И это не только Степановой и Букина касается», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.