Маи Михара — о выступлении на ЧМ: никогда не думала, что могу так нервничать

Японская фигуристка Маи Михара прокомментировала выступление с короткой программой на чемпионате мира — 2023 по фигурному катанию, который проходит в Сайтаме (Япония). Спортсменка получила за свой прокат 73,46 балла, став третьей.
«Я никогда не думала, что могу так нервничать. Мои ноги дрожали, когда я шла на шестиминутную разминку, но когда назвали моё имя, то я подняла глаза и увидела все эти баннеры и людей, болеющих за меня. У меня чуть не навернулись слёзы на глазах, и я почувствовала, как я счастлива. Это был радостный момент для меня. И когда я каталась, всё ещё очень нервничала, но напряжение превратилось в очень хорошую позитивную силу и энергию.
Я почувствовала облегчение от того, что показала хорошую программу.
Турнир в родной стране? Я просто счастлива видеть, что так много фигуристов из разных стран приезжают в Японию, чтобы соревноваться. Это заставляет меня нервничать, но я пытаюсь превратить эту нервозность в
нечто очень хорошее. Фанаты действительно подтолкнули меня к успеху. Их аплодисменты подтолкнули меня стать лучше, думаю, что это придало мне больше уверенности», – сказала Михара на пресс-конференции.
Итоговые результаты короткой программы у женщин:
1. Каори Сакамото (Япония) — 79,24 балла.
2. Ли Ха Ин (Южная Корея) — 73,62.
3. Маи Михара (Япония) — 73,46.
- 22 марта 2023
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