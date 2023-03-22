Маи Михара — о выступлении на ЧМ: никогда не думала, что могу так нервничать

Японская фигуристка Маи Михара прокомментировала выступление с короткой программой на чемпионате мира — 2023 по фигурному катанию, который проходит в Сайтаме (Япония). Спортсменка получила за свой прокат 73,46 балла, став третьей.

«Я никогда не думала, что могу так нервничать. Мои ноги дрожали, когда я шла на шестиминутную разминку, но когда назвали моё имя, то я подняла глаза и увидела все эти баннеры и людей, болеющих за меня. У меня чуть не навернулись слёзы на глазах, и я почувствовала, как я счастлива. Это был радостный момент для меня. И когда я каталась, всё ещё очень нервничала, но напряжение превратилось в очень хорошую позитивную силу и энергию.

Я почувствовала облегчение от того, что показала хорошую программу.

Турнир в родной стране? Я просто счастлива видеть, что так много фигуристов из разных стран приезжают в Японию, чтобы соревноваться. Это заставляет меня нервничать, но я пытаюсь превратить эту нервозность в

нечто очень хорошее. Фанаты действительно подтолкнули меня к успеху. Их аплодисменты подтолкнули меня стать лучше, думаю, что это придало мне больше уверенности», – сказала Михара на пресс-конференции.

Итоговые результаты короткой программы у женщин:

1. Каори Сакамото (Япония) — 79,24 балла.

2. Ли Ха Ин (Южная Корея) — 73,62.

3. Маи Михара (Япония) — 73,46.