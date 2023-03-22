Луна Хендрикс прокомментировала своё выступление с короткой программой на ЧМ в Японии

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс высказалась о выступлении с короткой программой на чемпионате мира — 2023 по фигурному катанию, который проходит в Сайтаме (Япония). Спортсменка получила за свой прокат 71,94 балла, став пятой.

«У меня было действительно тяжёлое время перед чемпионатом мира, и моей главной целью было насладиться им сегодня и вернуть себе радость. В этом сезоне я всё время нервничала, поэтому то, что я пыталась сделать сегодня, – это просто наслаждаться выступлением и стараться изо всех сил. И, за исключением одной ошибки, всё действительно хорошо. Я довольна, несмотря на падение.

Моя главная цель на этом турнире – получить удовольствие от соревнования. Мне не очень нравились соревнования в этом сезоне.

Подготовка к произвольной программе? Хочу хорошо потренироваться завтра и перед прокатом, а также просто довериться себе и выложиться полностью», – сказала Хендрикс на пресс-конференции.