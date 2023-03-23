Семененко рассказал о помощи мамы в создании номера для турнира шоу программ

Чемпион России – 2023 в мужском одиночном катании Евгений Семененко рассказал об идее номера, с которым он выступил на турнире шоу-программ «Русский вызов». Он рассказал, в чём ему помогла с номером мама.
«Ставили номер Илья Авербух и Татьяна Прокофьева. Третью часть программы я должен был исполнить с куклой.
С реквизитом забавно получилось. Мы обратились к профессиональным мастерам, причём, ходили к разным, но все говорили, что на изготовление такой куклы уйдёт минимум неделя, а «готовых» не было. Без куклы номер терял всякий смысл, и тогда мы с мамой подумали: раз такая история, надо самим включаться и за полтора дня мы сделали такую куклу. Мама, конечно, сотворила невероятное, потому что придумала все крепежи, «механизмы», чтобы я мог номер катать», – приводит слова Семененко ФФККР.
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