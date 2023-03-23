Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Чемпионат мира: Мужчины. Короткая программа
Начало прямой трансляции
08:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Спортивная пара Рику Миура и Рюити Кихара выиграла золото домашнего чемпионата мира

Спортивная пара Рику Миура и Рюити Кихара выиграла золото домашнего чемпионата мира
Комментарии

В Сайтаме (Япония) проходит чемпионат мира по фигурному катанию. Сегодня, 23 марта, спортивные пары разыграли первые медали. Первое место по итогам двух программ заняла пара из Японии: Рику Миура и Рюити Кихара.

Итоговые результаты спортивных пар:

1. Рику Миура и Рюити Кихара (Япония) — 222,16 балла.
2. Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер (США) — 217,48 балла.
3. Сара Конти и Никколо Мачи (Италия) — 208,08 балла.
4. Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам (Канада) — 199,97.
....
10. Алиса Ефимова и Рубен Бломмар (Германия) — 184.46 балла.

Фигурное катание. ЧМ-2023. Сайтама, Япония
Спортивные пары. Произвольная программа
23 марта 2023, четверг. 05:00 МСК
Окончено
Чемпионат мира по фигурному катанию 2023 – в Okko! Подключайся к трансляции прокатов прямо сейчас

Отметим, что второй год подряд в соревнованиях не участвуют российские фигуристы. Они отстранены из-за ситуации на Украине.
.

«Втройне обидно». Провал единственной фигуристки с ультра-си на ЧМ расстроил Медведеву «Втройне обидно». Провал единственной фигуристки с ультра-си на ЧМ расстроил Медведеву
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023