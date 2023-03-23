Японские фигуристы впервые победили на чемпионате мира в соревнованиях спортивных пар

В Сайтаме (Япония) проходит чемпионат мира по фигурному катанию. Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара заняли первое место по итогам двух программ среди спортивных пар. Это первая победа спортивных пар из Японии в рамках чемпионатов мира.

Итоговые результаты спортивных пар:

1. Рику Миура и Рюити Кихара (Япония) — 222,16 балла.

2. Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер (США) — 217,48 балла.

3. Сара Конти и Никколо Мачи (Италия) — 208,08 балла.

4. Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам (Канада) — 199,97 балла.

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Отметим, что в соревнованиях второй год подряд не участвуют российские фигуристы. Они отстранены из-за ситуации на Украине.