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РУСАДА протестировало на допинг олимпийскую чемпионку Анну Щербакову

РУСАДА протестировало на допинг олимпийскую чемпионку Анну Щербакову
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в феврале провело тестирование на допинг 14 российских фигуристов, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы организации.

Среди спортсменов, прошедших тестирование, оказалась олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова. Также организация проверила на допинг Екатерину Чикмарёву, Владислава Дикиджи, Алексея Ерохова, Арсеня Федотова, Егора Гончарова, Алину Горбачёву, Петра Гуменника, Матвея Янченкова, Макара Игнатова, Майю Хромых, Каролину Коган, Ангелину Палагину и Никиту Сенцова. Примечательно, что для Горбачёвой и Игнатова февральское тестирование стало вторым в нынешнем календарном году.

Напомним, в январе РУСАДА провело тестирование 21 российского фигуриста.

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