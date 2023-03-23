Ягудин — о критике номера на турнире шоу-программ: у нас вечно все недовольны всем

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о выступлении на триумфальном для себя турнире шоу-программ «Русский вызов».
«Про мою программу многие сказали — мол, грустный клоун? Нет, это не клоун. Это просто человек, застенчивый, мечтающий, у которого есть внутренние барьеры, комплексы. Но глобально это любой житель планеты Земля, который ищет этот луч надежды или любви, добра. Жизнь нам дана, чтобы развиваться, учиться, идти. Её суть — в движении. За этим лучом мы идём, иногда догоняем, тогда он давал силу моему персонажу. А был момент в программе, когда луч рассыпался — и человек теряется, остаётся без мотивации. Это про жизнь. Нужно что-то сделать, чтобы у тебя что-то было. Вся жизнь в этом беге, в стремлении коснуться луча.
Увидел ли я, что в какой-то момент катаю себя? Это про определённый образ человека, который применим и для старой бабушки, и для юного пацана. На себя его тоже можно примерить, конечно. Так же и я бегу, да — в театр, на пробы. Постоянно ищешь новое в жизни. Но если встанешь [на месте], то никогда этот луч не догонишь.
Критика моего номера? У любого творчества есть как почитатели, так и критики. Отталкиваться от мнения каких-то людей… Я отталкиваюсь от своего мнения, постановщиков и близких. Их мнение мне важно. У нас вечно все недовольны всем. И я рад, что получилось вот так: старый конь борозды не испортил», — приводит слова Ягудина «Спорт-экспресс».
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