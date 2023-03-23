Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара прокомментировали свою победу на домашнем ЧМ

Японская спортивная пара Рику Миура и Рюити Кихара прокомментировала свою победу на чемпионате мира — 2023 по фигурному катанию, который проходит в Сайтаме (Япония).

«Наша работа окупилась в короткой программе, и хотя я до сих пор жалею об ошибках в произвольной программе, я счастлива. Когда упала, то сразу подумала, что всё испортила. Потом я была сбита с толку тем, что, несмотря на ошибку, мы смогли добиться лучшего результата в сезоне», — приводит слова Миуры The Japan Times.

«Рику получила травму незадолго до начала сезона, и это было для нас испытанием. Но мы смогли показать, насколько крепка наша связь. Мы тренировались меньше, чем планировали, но благодаря крепким отношениям смогли расти. В нашей произвольной программе есть недостатки, поэтому мы планируем проработать этот момент и вернуться сильнее в следующем сезоне», — отметил Кихара.

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