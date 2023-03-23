Произвольная программа итальянской пары Конти и Мачи на ЧМ-2023 в Японии. Видео

Итальянские фигуристы Сара Конти и Никколо Мачи заняли третье место по итогам двух программ серди спортивных пар на чемпионате мира — 2023 по фигурному катанию, который проходит в Сайтаме (Япония). В сумме фигуристы получили 208,08 балла.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с прокатом произвольной программы Сары Конти и Никколо Мачи:

Итоговые результаты спортивных пар:

1. Рику Миура и Рюити Кихара (Япония) — 222,16 балла.

2. Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер (США) — 217,48 балла.

3. Сара Конти и Никколо Мачи (Италия) — 208,08 балла.

Отметим, что российские фигуристы второй год подряд не участвуют в соревнованиях. Они отстранены из-за ситуации на Украине.

в Okko! Подключайся к трансляции прокатов Чемпионат мира по фигурному катанию 2023 –! Подключайся к трансляции прокатов прямо сейчас