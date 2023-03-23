Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Александра Трусова впервые пришла на занятия на журфаке МГУ. Известны подробности

Александра Трусова впервые пришла на занятия на журфаке МГУ. Известны подробности
Комментарии

Фигуристка Александра Трусова зачислена в Московский государственный университет (МГУ) на факультет журналистики. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Примерно месяц назад видели, как Трусова подписывала документы. Учится на факультете журналистики, сегодня присутствует на парах», — сказал источник «Чемпионата».

В начале сезона-2022/2023 Александра сменила тренера – из группы Этери Тутберидзе она перешла в ЦСКА к Светлане Соколовской. На этапах Гран-при России Александра заняла второе и третье места. С чемпионата страны, который проходил в декабре 2022 года в Красноярске, Трусова снялась в день короткой программы по причине высокой температуры. После этого в новогодние праздники Александра выступала в шоу Евгения Плющенко.

Сколько миллионов срубили наши фигуристы за сезон? Валиева и Гуменник — самые богатые Сколько миллионов срубили наши фигуристы за сезон? Валиева и Гуменник — самые богатые
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023