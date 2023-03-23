Александра Трусова впервые пришла на занятия на журфаке МГУ. Известны подробности

Фигуристка Александра Трусова зачислена в Московский государственный университет (МГУ) на факультет журналистики. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Примерно месяц назад видели, как Трусова подписывала документы. Учится на факультете журналистики, сегодня присутствует на парах», — сказал источник «Чемпионата».

В начале сезона-2022/2023 Александра сменила тренера – из группы Этери Тутберидзе она перешла в ЦСКА к Светлане Соколовской. На этапах Гран-при России Александра заняла второе и третье места. С чемпионата страны, который проходил в декабре 2022 года в Красноярске, Трусова снялась в день короткой программы по причине высокой температуры. После этого в новогодние праздники Александра выступала в шоу Евгения Плющенко.