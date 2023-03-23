Японец Сёма Уно выиграл короткую программу на ЧМ-2023, Илья Малинин — второй

Завершились соревнования в мужском одиночном катании на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония). По итогам короткой программы лидирует японец Сёма Уно (104,63). Второе место занимает представитель США Илья Малинин (100,38). Третий результат у корейца Ча Джун Хван (99,64).
Итоговые результаты короткой программы у мужчин:
1. Сёма Уно (Япония) — 104,63 балла.
2. Илья Малинин (США) — 100,38.
3. Ча Джун Хван (Южная Корея) — 99,64.
4. Киган Мессинг (Канада) — 98,75.
5. Кевин Аймоз (Франция) — 95,56.
6. Джейсон Браун (США) — 94,17.
7. Кадзуки Томоно (Япония) — 92,68.
8. Даниэль Грассль (Италия) — 86,50.
9. Лукас Бричги (Швейцария) — 86,18.
10. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 65,69,
...
21. Морис Квителашвили (Грузия) — 73,05,
...
29. Ника Эгадзе (Грузия) — 65,17.
Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 20 по 26 марта 2023 года. Произвольную программу фигуристки представят 24 марта.
- 23 марта 2023
-
15:03
-
14:58
-
14:53
-
14:46
-
14:17
-
14:04
-
13:50
-
13:27
-
12:01
-
11:59
-
11:21
-
11:07
-
10:28
-
09:38
-
09:22
-
09:06
-
09:00
-
08:51
-
08:00
-
07:16
-
00:45
- 22 марта 2023
-
23:44
-
23:23
-
23:05
-
23:00
-
22:30
-
22:03
-
22:00
-
21:30
-
21:10
-
21:09
-
21:05
-
20:52
-
20:40
-
20:15