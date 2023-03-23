Японец Сёма Уно выиграл короткую программу на ЧМ-2023, Илья Малинин — второй

Завершились соревнования в мужском одиночном катании на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония). По итогам короткой программы лидирует японец Сёма Уно (104,63). Второе место занимает представитель США Илья Малинин (100,38). Третий результат у корейца Ча Джун Хван (99,64).

Итоговые результаты короткой программы у мужчин:

1. Сёма Уно (Япония) — 104,63 балла.

2. Илья Малинин (США) — 100,38.

3. Ча Джун Хван (Южная Корея) — 99,64.

4. Киган Мессинг (Канада) — 98,75.

5. Кевин Аймоз (Франция) — 95,56.

6. Джейсон Браун (США) — 94,17.

7. Кадзуки Томоно (Япония) — 92,68.

8. Даниэль Грассль (Италия) — 86,50.

9. Лукас Бричги (Швейцария) — 86,18.

10. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 65,69,

...

21. Морис Квителашвили (Грузия) — 73,05,

...

29. Ника Эгадзе (Грузия) — 65,17.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 20 по 26 марта 2023 года. Произвольную программу фигуристки представят 24 марта.