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Японец Сёма Уно выиграл короткую программу на ЧМ-2023, Илья Малинин — второй

Японец Сёма Уно выиграл короткую программу на ЧМ-2023, Илья Малинин — второй
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Завершились соревнования в мужском одиночном катании на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония). По итогам короткой программы лидирует японец Сёма Уно (104,63). Второе место занимает представитель США Илья Малинин (100,38). Третий результат у корейца Ча Джун Хван (99,64).

Итоговые результаты короткой программы у мужчин:

1. Сёма Уно (Япония) — 104,63 балла.
2. Илья Малинин (США) — 100,38.
3. Ча Джун Хван (Южная Корея) — 99,64.
4. Киган Мессинг (Канада) — 98,75.
5. Кевин Аймоз (Франция) — 95,56.
6. Джейсон Браун (США) — 94,17.
7. Кадзуки Томоно (Япония) — 92,68.
8. Даниэль Грассль (Италия) — 86,50.
9. Лукас Бричги (Швейцария) — 86,18.
10. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 65,69,
...
21. Морис Квителашвили (Грузия) — 73,05,
...
29. Ника Эгадзе (Грузия) — 65,17.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 20 по 26 марта 2023 года. Произвольную программу фигуристки представят 24 марта.

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Фигурное катание. ЧМ-2023. Сайтама, Япония
Мужчины. Короткая программа
23 марта 2023, четверг. 09:55 МСК
Окончено
1
Сёма Уно
Япония
104.63
2
Илья Малинин
США
100.38
3
Ча Джун Хван
Южная Корея
99.64
Комментарии
Новости. Фигурное катание
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