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«Мы шли вперёд, стиснув зубы». Итальянский фигурист Мачи — о бронзе на ЧМ-2023

«Мы шли вперёд, стиснув зубы». Итальянский фигурист Мачи — о бронзе на ЧМ-2023
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Итальянский фигурист Никколо Мачи, выступающий в спортивной паре с Сарой Конти, высказался о бронзовой награде на чемпионате мира — 2023 по фигурному катанию в Сайтаме (Япония).

«Мы шли вперёд, стиснув зубы. У нас болели ноги, мы нервничали. Но мы сделали это. Мы смогли закончить турнир на высокой ноте», — приводит слова Мачи The Japan Times.

Напомним, пара Конти и Мачи была вынуждена пропустить чемпионат мира по фигурному катанию, прошедший в прошлом году в Монпелье (Франция), так как фигурист заразился коронавирусной инфекцией.

Итоговые результаты спортивных пар:

1. Рику Миура и Рюити Кихара (Япония) — 222,16 балла.
2. Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер (США) — 217,48 балла.
3. Сара Конти и Никколо Мачи (Италия) — 208,08 балла.

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