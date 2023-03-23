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Подопечный Этери Тутберидзе не смог отобраться в произвольную программу на ЧМ

Подопечный Этери Тутберидзе не смог отобраться в произвольную программу на ЧМ
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Подопечный заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, грузин Ника Эгадзе не смог квалифицироваться в произвольную программу на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония). Он набрал 65,17 балла, заняв 29-е место из 34.

Другие подопечные Тутберидзе, а именно итальянец Даниэль Грассль и грузин Морис Квителашвили, заняли восьмое и 21-е место соответственно.

Итоговые результаты короткой программы у мужчин:

1. Сёма Уно (Япония) — 104,63 балла.
2. Илья Малинин (США) — 100,38.
3. Ча Джун Хван (Южная Корея) — 99,64.
4. Киган Мессинг (Канада) — 98,75.
5. Кевин Аймоз (Франция) — 95,56.
6. Джейсон Браун (США) — 94,17.
7. Кадзуки Томоно (Япония) — 92,68.
8. Даниэль Грассль (Италия) — 86,50.
...
21. Морис Квителашвили (Грузия) — 73,05.
...
29. Ника Эгадзе (Грузия) — 65,17.

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Фигурное катание. ЧМ-2023. Сайтама, Япония
Мужчины. Короткая программа
23 марта 2023, четверг. 09:55 МСК
Окончено
1
Сёма Уно
Япония
104.63
2
Илья Малинин
США
100.38
3
Ча Джун Хван
Южная Корея
99.64
Комментарии
Новости. Фигурное катание
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