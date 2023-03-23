Подопечный Этери Тутберидзе не смог отобраться в произвольную программу на ЧМ

Подопечный заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, грузин Ника Эгадзе не смог квалифицироваться в произвольную программу на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония). Он набрал 65,17 балла, заняв 29-е место из 34.

Другие подопечные Тутберидзе, а именно итальянец Даниэль Грассль и грузин Морис Квителашвили, заняли восьмое и 21-е место соответственно.

Итоговые результаты короткой программы у мужчин:

1. Сёма Уно (Япония) — 104,63 балла.

2. Илья Малинин (США) — 100,38.

3. Ча Джун Хван (Южная Корея) — 99,64.

4. Киган Мессинг (Канада) — 98,75.

5. Кевин Аймоз (Франция) — 95,56.

6. Джейсон Браун (США) — 94,17.

7. Кадзуки Томоно (Япония) — 92,68.

8. Даниэль Грассль (Италия) — 86,50.

...

21. Морис Квителашвили (Грузия) — 73,05.

...

29. Ника Эгадзе (Грузия) — 65,17.