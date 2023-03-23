Видео: короткая программа Сёма Уно, который защищает статус чемпиона мира

Действующий чемпион мира, японец Сёма Уно выиграл короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония), набрав 104,63 балла.

Итоговые результаты короткой программы у мужчин:

1. Сёма Уно (Япония) — 104,63 балла.

2. Илья Малинин (США) — 100,38.

3. Ча Джун Хван (Южная Корея) — 99,64.

4. Киган Мессинг (Канада) — 98,75.

5. Кевин Аймоз (Франция) — 95,56.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 20 по 26 марта 2023 года. Произвольную программу фигуристы представят 24 марта. Отметим, что российские фигуристы второй год подряд не участвуют в соревнованиях. Они отстранены из-за ситуации на Украине.