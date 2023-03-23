Губерниев — о поступлении Трусовой на журфак МГУ: пусть учится! На вираже обгонит Загитову

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что призёр Олимпиады-2022 Александра Трусова поступила на журфак Московского государственного университета.

«Сейчас очень благоприятное время для спортсменов, чтобы они активно грызли гранит науки — надо учиться. Трусова — молодец. Это касается всех без исключения. Очень много примеров спортсменов, которые хотят работать на телевидении и думают, что достаточно просто прийти туда, открыть рот, и всё будет отлично. Но мы видим, что это далеко не так — это профессия.

Пусть Саша учится. Главное, чтобы было желание. Там уже на вираже обгонит Загитову!», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.