Видео короткой программы ученика Тутберидзе, не сумевшего отобраться в ПП на ЧМ-2023

Подопечный заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, грузинский фигурист Ника Эгадзе не сумел квалифицироваться в произвольную программу на чемпионате мира — 2023 по фигурному катанию, который проходит в Сайтаме (Япония). Спортсмен получил 65,17 балла и по итогам короткой программы занял 29-е место.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с прокатом короткой программы грузинского фигуриста:

Итоговые результаты короткой программы у мужчин:

1. Сёма Уно (Япония) — 104,63 балла.

2. Илья Малинин (США) — 100,38.

3. Ча Джун Хван (Южная Корея) — 99,64.

…

29. Ника Эгадзе (Грузия) — 65,17.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 20 по 26 марта 2023 года. Произвольную программу фигуристы представят завтра, 24 марта.

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