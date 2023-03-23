Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Видео короткой программы ученика Тутберидзе, не сумевшего отобраться в ПП на ЧМ-2023

Видео короткой программы ученика Тутберидзе, не сумевшего отобраться в ПП на ЧМ-2023
Комментарии

Подопечный заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, грузинский фигурист Ника Эгадзе не сумел квалифицироваться в произвольную программу на чемпионате мира — 2023 по фигурному катанию, который проходит в Сайтаме (Япония). Спортсмен получил 65,17 балла и по итогам короткой программы занял 29-е место.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с прокатом короткой программы грузинского фигуриста:

Итоговые результаты короткой программы у мужчин:

1. Сёма Уно (Япония) — 104,63 балла.
2. Илья Малинин (США) — 100,38.
3. Ча Джун Хван (Южная Корея) — 99,64.

29. Ника Эгадзе (Грузия) — 65,17.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 20 по 26 марта 2023 года. Произвольную программу фигуристы представят завтра, 24 марта.

Чемпионат мира по фигурному катанию — 2023 — в Okko! Подключайся к трансляции прокатов прямо сейчас.
Новость по теме
Видео проката корейца Ча Джун Хвана, занимающего третье место после КП на чемпионате мира
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
 404 - Чемпионат.com
Матч-центр Новости Видео Билеты
Извините, запрашиваемая страница не найдена
Произошла ошибка. Чтобы найти нужную информацию, рекомендуем перейти на главную страницу
© championat.com 2000–2023
© championat.com 2000–2023