Малинин — о короткой программе на ЧМ: это был просто лучший прокат в моей карьере

Американский фигурист Илья Малинин поделился впечатлениями от своего проката с короткой программой на чемпионате мира — 2023 по фигурному катанию, который проходит в Сайтаме (Япония). Спортсмен набрал 100,38 балла и занимает второе место.

«Мне кажется, сегодня был просто лучший прокат в моей карьере. Последние две недели я работал как сумасшедший, мы работали над каждой самой маленькой деталью в прокатах – и я просто счастлив, что удалось сегодня всё это показать. Даже удивлен, что всё так хорошо сложилось – я до сих пор в шоке, если честно.

Но зрителям тоже вроде понравилось. Это вселяет в меня уверенность перед произвольной, тем более что с четверным акселем на тренировках последние пару недель у меня проблем не было. Так что с предвкушением жду субботу. Я точно готов.

В прошлом году на чемпионате мира я не знал, чего ожидать, опыта не было совсем. Поэтому я был полностью сосредоточен на прыжках. Но с тех пор мы столько времени работали над творческой стороной, занимались с Ше-Линн Бурн – и это всё, надеюсь, помогло мне. И я сегодняшний на льду отличаюсь от Ильи Малинина того года.

Но я и дальше хочу продолжать много заниматься именно артистизмом – было бы здорово в следующем году для короткой программы попробовать какой-то новый стиль, что-то непривычное. Приезжал ли я к Рафаэлю Арутюняну перед чемпионатом мира для подготовки? Нет, мы решили остаться на нашем катке – у нас там нет проблем со льдом, можем тренироваться сколько хотим», — приводит слова Малинина Sports.ru.

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