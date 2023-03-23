Квителашвили: часто был в куда более плохой форме — а прокаты выходили приличнее

Грузинский фигурист Морис Квителашвили, тренирующийся под руководством Этери Тутберидзе, оценил своё выступление в короткой программе на чемпионате мира – 2023 в Сайтаме (Япония).
Квителашвили не справился с прыжковым контентом и занимает только 21-е место перед произвольной программой.
«Я расстроен, потому что хотелось бы откатать лучше, конечно. Я часто был в куда более плохой форме – а прокаты выходили приличнее. А сейчас я хорошо готов, а откатал – как всегда. Конечно мы все – и я сам, и тренеры – ожидали другого.
Не знаю уже, что сделать, чтобы прокат вышел нормальным. И форма физическая уже получше, и настроение уже в порядке, и со здоровьем нет проблем. И всё чего-то не хватает.
Разминка вроде была неплохая: все элементы идеально получились, я совсем не нервничал. А как программу поехал – падение, потом, наверное, чуть зажался – зря. Я старался не обращать внимания на первую ошибку и пытался заходить на прыжки, как до этого на разминке… И не сказать, чтоб я сильно волновался – может, наоборот, надо было поволноваться? Не знаю», – приводит слова Квителашвили Sports.ru.
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