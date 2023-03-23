Даниэль Грассль: рад, что Тутберидзе приехала и помогла мне успокоиться

Итальянский фигурист Даниэль Грассль оценил своё выступление на чемпионате мира – 2023, где выступает как представитель группы Этери Тутберидзе.

Грассль не докрутил четверной лутц и прыгнул каскад из двух тройных прыжков. После короткой программы Даниэль занимает восьмое место.

«Я очень нервничал, когда выходил на короткую программу, но очень доволен тем, как боролся. Всегда сложно кататься последним в подгруппе, хотя у меня почти всегда так. В прошлом году на чемпионате Европы, в этом году, в прошлом году на чемпионате мира и в этом году я всегда последний, и это меня очень нервирует. С другими чувствами я катался во время шестиминутной разминки, но рад, что боролся и справился.

Тренировки в Москве меня очень мотивируют, там приятная атмосфера. Конечно, всегда сложно менять тренеров, так как другая методика, к которой надо привыкнуть, но сейчас уже было намного лучше, чем на чемпионате Европы. И будет становиться всё лучше и лучше. Так что надеюсь, что в следующем сезоне буду тренироваться всё лето, что вселяет в меня уверенность, что станет ещё лучше. Тутберидзе была здесь, и это было очень приятно и волнительно, чувствуется дополнительная мотивация. Но я всё равно рад, что она приехала и помогла мне успокоиться.

Что касается произвольной программы, посмотрю, что буду делать, но я очень рад быть здесь. Как я уже говорил, мне было тяжело приехать на этот чемпионат, в том числе и в психологическом плане, но всё улучшается, что помогает мне ещё больше поверить в себя», — приводит слова Грассля пресс-служба ISU.