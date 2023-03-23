Елена Радионова — о турнире шоу-программ: было ощущение, будто вернулась в прошлое

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2015 фигуристка и хореограф Елена Радионова рассказала о номере под Шакиру, который сама себе поставила для турнира шоу-программ «Русский вызов».
«Переслушала очень много разной музыки. Сначала хотела сделать что-то лирическое, но подумала, что в последнее время таких показательных номеров было много, и нужно что-то зажигательное, ритмичное. Очень серьёзно подошла к делу. Даже было ощущение, будто вернулась в прошлое, готовлюсь к соревнованиям.
Пересмотрела свои разные показательные программы и в итоге остановилась на Шакире, потому что под Бейонсе у меня программа была, под Дженнифер Лопес каталась, а под Шакиру нет.
Как-то сразу родилась идея, что я выхожу на лёд в накидке, которая скрывает моё лицо, начинаю танцевать восточный танец, завлекая публику, а затем сбрасываю накидку, распускаю волосы и… на льду Елена Радионова!
Я очень соскучилась по публике, по этим ощущениям, даже небольшой порции адреналина, и этот турнир стал отличным поводом и способом снова окунуться в эту атмосферу.
Мне кажется, турнир получился интересным. Поначалу была такая ностальгия, эмоции… Я давно уже ничего подобного не испытывала. На жеребьёвке кто-то правильно сказал, что ощущение, будто это чемпионат России», — приводит слова Радионовой пресс-служба ФФККР.
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