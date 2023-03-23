Боброва и Соловьёв: в программах наших фигуристов чувствуется глубокая русская душа

Олимпийские чемпионы в команде Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв оценили турнир шоу-программ «Русский вызов», в котором представили программу на композицию Can’t Help Falling in Love в исполнении Tommee Profitt.

«Поначалу мне представлялось, что этот турнир ближе к шоу, что сильно напрягаться не будем, выстроим программу из того, что умеем, вспомним наши фееричные поддержки, красиво расставим элементы, придумаем яркие образы. Но когда Саша начал ставить, стало ясно, что это полноценная программа, которую надо накатывать, программа с новыми переходами, связками, которые мы никогда не делали. И лично для меня это было очень интересно и неожиданно.

Я очень рада, что мы поставили полноценный новый номер от начала и до конца. Я бы даже назвала его программой. Но хочу сказать, что абсолютно все участники турнира показали очень интересные номера, все старались, потому что хотели удивить, показать что-то новое и неординарное, и программы получились разные от лирических до шуточных», — приводит слова Бобровой пресс-служба ФФККР.

«Этот турнир уникальный. Он собирает столько спортсменов разных лет и даёт возможность всем раскрыть креативные таланты, пробовать себя в новом амплуа, показаться в неожиданных образах. Те фигуристы, которые закончили карьеру давно, демонстрируют очень высокий уровень, прекрасную форму, которую сохранили и даже выросли в мастерстве. Молодые ребята могут это видеть, учиться и перенимать.

И главное, на мой взгляд, в этих номерах, не ограничивающихся рамками соревновательных правил, можно полнее раскрыть образы, душу. А программы наших фигуристов всегда отличались особой душевностью, в них чувствуется глубокая русская душа», — сказал Соловьёв.