«МК»: Роман Костомаров пережил ампутацию пальцев левой руки

Источник в больнице «Коммунарка» рассказал, что олимпийский чемпион Роман Костомаров пережил ещё одну ампутацию – пальцев левой руки.
Ранее фигуристу, который был госпитализирован 10 января с тяжёлой формой пневмонии, ампутировали стопы, голени и кисть правой руки. После этого Костомаров пришёл в сознание, был отключён от ИВЛ, но начала чернеть кисть левой руки, почему и было принято решение о новой операции.
«Ампутация пальцев руки была необходима, поскольку они начали чернеть, что означало начавшийся в руке процесс гангрены. В данном случае важен каждый час, минута, этот процесс идёт постоянно и мог вскоре перейти на всю кисть. Почему это происходит? Любой медик ответит – не работают в полном объёме лёгкие, не доставляется в сосуды кислород и так далее. У Костомарова уже очень много причин, порождающих подобный результат. Он столько операций и ампутаций пережил! Если процесс пойдёт дальше (за ним постоянно наблюдают врачи), то пациента будут готовить в срочном порядке к ампутации всей левой кисти. Это может случиться в любое время.
Он то в сознании, то впадает в глубокий сон, поскольку получает, если говорить понятнее, много обезболивающих и успокаивающих медикаментов. Но когда просыпается, кушает самостоятельно, то есть не через трубку в трахее. Точнее, его кормит то супруга, которая находится постоянно рядом, либо медсестра. А вот ведёт себя, когда в сознании, порой агрессивно. Его душевное, моральное состояние, как бы спортсмена ни успокаивали, на грани. Человек всё понимает, понимает, что с ним… Да, ему очень и очень тяжело во всех отношениях», — приводит слова источника в больнице «МК».
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