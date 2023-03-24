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Видео ритм-танца американцев Чок и Бэйтса, лидирующих на чемпионате мира в Японии

Видео ритм-танца американцев Чок и Бэйтса, лидирующих на чемпионате мира в Японии
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Американский танцевальный дуэт Мэдисон Чок/Эван Бэйтс стал первым по итогам ритм-танца на чемпионате мира — 2023 по фигурному катанию в Сайтаме (Япония). Фигуристы получили за своё выступление 91,94 балла.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с прокатом ритм-танца Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса:

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Сайтама (Япония). Танцы на льду. Ритм-танец

1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 91,94 балла.
2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 88,21.
3. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – 87,34.
4. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 86,56.
5. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Сёренсен (Канада) — 85,59.

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