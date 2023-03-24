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Видео ритм-танца канадцев Гиллес и Пуарье, идущих третьими на ЧМ-2023 в Японии

Танцевальный дуэт из Канады Пайпер Гиллес/Поль Пуарье стал третьим по итогам ритм-танца на чемпионате мира — 2023 по фигурному катанию, который проходит в Сайтаме (Япония). Спортсмены набрали за своё выступление 87,34 балла.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с прокатом ритм-танца Пайпер Гиллес и Поля Пуарье:

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Сайтама (Япония). Танцы на льду. Ритм-танец

1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 91,94 балла.

2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 88,21.

3. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – 87,34.

4. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 86,56.

5. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Сёренсен (Канада) — 85,59.

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