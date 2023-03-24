Татьяна Тарасова отреагировала на победу Каори Сакамото на чемпионате мира в Японии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу японской фигуристки Каори Сакамото на чемпионате мира — 2023, который проходит в Сайтаме (Япония).

«Потрясающие выступления были у всех трёх девушек, включая Сакамото. Просто потрясающие! Техничное исполнение прыжков и катание. Конечно, не хватает наших девочек с четверными прыжками. Но нам есть чему у них поучиться», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, по сумме выступлений с короткой и произвольной программами Сакамото набрала 224,61 балла. Японская спортсменка стала двукратной чемпионкой мира. Второе место заняла южнокорейская фигуристка Ли Ха Ин (220,94). Тройку замкнула бельгийская спортсменка Луна Хендрикс (210,42).

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