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Видео ПП Каори Сакамото, в которой она ошиблась, но защитила титул чемпионки мира

Японская фигуристка Каори Сакамото заняла первое место в женских соревнованиях на чемпионате мира — 2023 по фигурному катанию в Сайтаме (Япония). По сумме двух программ спортсменка набрала 224,61 балла. Таким образом, Сакамото защитила титул и стала двукратной чемпионкой мира.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с прокатом произвольной программы Каори Сакамото:

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Сайтама (Япония). Женщины

1. Каори Сакамото (Япония) — 224,61 балла.

2. Ли Ха Ин (Южная Корея) — 220,94.

3. Луна Хендрикс (Бельгия) — 210,42.

4. Изабо Левито (США) — 207,65.

5. Маи Михара (Япония) — 205,70.

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