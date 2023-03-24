Произвольная программа бельгийки Хендрикс, взявшей бронзу ЧМ-2023 с падением. Видео
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Фигуристка из Бельгии Луна Хендрикс завоевала бронзовую награду на чемпионате мира — 2023 по фигурному катанию в Сайтаме (Япония), несмотря на падение в произвольной программе. Спортсменка по сумме двух выступлений набрала 210,42 балла и стала лучшей среди европейских фигуристок на турнире.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с прокатом произвольной программы Луны Хендрикс:
Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.
Фигурное катание. Чемпионат мира. Сайтама (Япония). Женщины
1. Каори Сакамото (Япония) — 224,61 балла.
2. Ли Ха Ин (Южная Корея) — 220,94.
3. Луна Хендрикс (Бельгия) — 210,42.
4. Изабо Левито (США) — 207,65.
5. Маи Михара (Япония) — 205,70.
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