Произвольная программа бельгийки Хендрикс, взявшей бронзу ЧМ-2023 с падением. Видео

Фигуристка из Бельгии Луна Хендрикс завоевала бронзовую награду на чемпионате мира — 2023 по фигурному катанию в Сайтаме (Япония), несмотря на падение в произвольной программе. Спортсменка по сумме двух выступлений набрала 210,42 балла и стала лучшей среди европейских фигуристок на турнире.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с прокатом произвольной программы Луны Хендрикс:

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Сайтама (Япония). Женщины

1. Каори Сакамото (Япония) — 224,61 балла.

2. Ли Ха Ин (Южная Корея) — 220,94.

3. Луна Хендрикс (Бельгия) — 210,42.

4. Изабо Левито (США) — 207,65.

5. Маи Михара (Япония) — 205,70.

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