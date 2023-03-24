Губанова: физически я была готова хорошо, но устала морально. Второе дыхание не открылось

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова прокомментировала своё выступление на чемпионате мира — 2023, который проходит в Японии. По итогам короткой и произвольной программ спортсменка набрпала 184 балла и заняла 14-е место.

«Получился ещё один эмоциональный старт. Конечно, я очень расстроена, что всё получилось не так, как надо.

Физически я была готова хорошо, но морально уже устала, если честно. Второе дыхание не открылось, я уже даже на каком-то издыхании.

Я выходила на прокат очень сконцентрированной и спокойной – и первая половина программы шла нормально. Но, видимо, дело и правда в усталости. Что ж, всё это опыт и урок, которые я вынесу из этого сезона. У меня от него всё равно хорошие воспоминания.

Впереди, возможно, командный чемпионат мира – в составе нашей сборной. Ну и потом отпуск – хочется после такого сезона хорошо отдохнуть и прийти в себя», – приводит слова Губановой Sports.ru.