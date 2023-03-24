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ISU Чемпионат мира: Танцы на льду. Произвольный танец
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«Моя сила в моём опыте». Фигуристка Каори Сакамото — о второй подряд победе на ЧМ

«Моя сила в моём опыте». Фигуристка Каори Сакамото — о второй подряд победе на ЧМ
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Японская фигуристка Каори Сакамото, которая защитила титул чемпионки мира на домашнем турнире, осталась недовольна своей произвольной программой, в которой допустила ту же ошибку, что и четыре года назад.

Тогда, в 2019 году, чемпионат мира также проходил в Сайтаме. Победу одержала Алина Загитова, а Сакамото, шедшая второй после короткой программы, в итоге стала лишь пятой. Каори сделала «бабочку» на тройном флипе во второй половине программы, но, в отличие от соревнований четырёхлетней давности, смогла добавить тройной тулуп.

«На этот раз в идеале я хотела откататься чисто, хотела закончить со счастливой улыбкой, но очень сожалею о той же ошибке, что и четыре года назад. Довольна, что сумела добавить тройной прыжок для каскада и справиться с нервами. Так что чувствую, что выросла за эти четыре года.

Самым большим испытанием в этом сезоне было кататься в статусе медалистки Олимпийских игр и действующей чемпионки мира. К сожалению, в начале сезона я не смогла преодолеть это давление, и у меня было много разочаровывающих прокатов. Но это был хороший опыт, который я сумела преодолеть к чемпионату Японии.
Моя сила в этом сезоне была во всём моём опыте. Перед финалом Гран-при я много боролась, но за неделю до национального чемпионата смогла восстановить форму благодаря тому опыту, который у меня был раньше. Вспомнила, как это преодолеть, и смогла это сделать.

Сегодня в произвольной программе я нервничала, но смогла свести к минимуму свои ошибки благодаря своему опыту, поэтому могу сказать, что моя сила в моём опыте», — приводит слова Сакамото пресс-служба ISU.

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