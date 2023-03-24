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Организаторы перепутали медали на награждении фигуристок на ЧМ-2023. Видео

Организаторы перепутали медали на награждении фигуристок на ЧМ-2023. Видео
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Организаторы перепутали медали на награждении победительницы и призёров чемпионата мира — 2023 по фигурному катанию. Президент Международного союза конькобежцев Ким Чжэ Ель по ошибке вручил бельгийке Луне Хендрикс золотую медаль, а победительнице, японке Каори Сакамото, – бронзовую.

Луна начала подозрительно присматриваться к своей награде ещё на пьедестале. И, видимо, именно она обратила внимание Каори на медаль, когда девушки ждали Ли Ха Ин после круга почёта. Однако жаловаться и демонстративно меняться наградами фигуристки не стали. Они просто от души рассмеялись и продолжили позировать фотографу с вручёнными медалями.

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