Американец Эван Бэйтс ответил на вопрос о состоянии фигурного катания без россиян

Американский фигурист Эван Бэйтс, выступающий в танцевальном дуэте с Мэдисон Чок, после победы в ритм-танце на чемпионате мира в Сайтаме (Япония) ответил на вопрос о состоянии фигурного катания в отсутствие спортсменов из России.
«Судя по атмосфере на арене сегодня, где можно почувствовать любовь к фигурному катанию, которую разделяют болельщики и фигуристы, нет лучшего места, чем Япония, чтобы ощутить это. Думаю, фигурное катание сейчас в прекрасном состоянии. На чемпионате мира очень высокая конкуренция во всех дисциплинах. Фигуристы целый год готовились приехать сюда и показать свои лучшие выступления. Мы ещё только на полпути, но, если смотреть на соревнования в дисциплинах, которые уже завершились, и программы, которые были показаны, всё это невероятно интересно публике. И это важно для спортсменов, быть здесь, зная, что ты соревнуешься против лучших в мире», — приводит слова Бэйтса пресс-служба ISU.
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